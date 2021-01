Trickbetrug mit Wohnungsschlüssel: Bande festgenommen

Insgesamt 21 Fälle konnten der Bande nachgewiesen werden: Zehn im Raum Aachen, zehn in Baden-Württemberg und einer in Düsseldorf. Nach zwei Betrügereien mit der Masche in Eschweiler sei die Bande an ihrem Aufenthaltsraum in Düren bei Aachen festgenommen worden. Auch verdeckte Maßnahmen hätten dazu beigetragen, erklärte die Polizei. Das Diebesgut seien vor allem Schmuck und Bargeld gewesen. Die Ermittlungen gehen weiter.