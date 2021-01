Neujahrsschüsse aus Wohnung: Polizei greift ein

Schwelm (dpa/lnw) - Neujahrsschüsse aus einer Wohnung haben in Schwelm im Ennepe-Ruhr-Kreis für einen Polizeieinsatz mit gezogener Dienstwaffe gesorgt. Anwohner hatten die Beamten nach den Schüssen in der Silvesternacht verständigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizisten hätten bei dem 50 Jahre alten Wohnungsinhaber geklingelt und ihn mit gezogener Waffe aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Im Wohnzimmer seien dann zwei Schreckschusswaffen entdeckt worden. «Eine der Waffen war augenscheinlich leer geschossen, die andere lag im geladenen Zustand daneben», hieß es.

Von dpa