Duo wegen Betrugs mit Mund-Nasen-Bedeckungen vor Gericht

Aachen (dpa/lnw) - Sie sollen für Masken und Desinfektionsmittel Geld kassiert, die Ware aber nie geliefert haben: Vor dem Aachener Landgericht hat am Montag ein Prozess gegen zwei Männer begonnen. Den 61 und 58 Jahre alten Männern aus der Region Aachen wird gemeinschaftlicher Betrug in 83 Fällen zur Last gelegt. Das Duo soll über Onlineplattformen Masken, Desinfektionsmittel und Fotobearbeitungssoftware angeboten haben. Der Schaden beträgt laut Anklage über 80 000 Euro. Die angeklagten Taten sollen zwischen Anfang Februar und Mitte März 2020 geschehen sein.

Von dpa