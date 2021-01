Rodelunfall: Hubschrauber fliegt Mädchen in Klinik

Bad Berleburg (dpa/lnw) - Bei einem Rodelunfall in Bad Berleburg (Kreis Siegen-Wittgenstein) hat sich am Sonntagnachmittag ein Mädchen schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Feuerwehr flog ein Rettungshubschrauber das Kind aus dem Stadtteil Wingeshausen in eine Klinik nach Siegen. Unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften ist das Rodeln an diesem Hang nach Angaben der Feuerwehr erlaubt. Wegen der Corona-Pandemie haben Gemeinden wie Winterberg Skipisten und Rodelhänge gesperrt, um einen zu großen Andrang von Tagestouristen zu vermeiden. Mehrere Medien hatten über den Unfall berichtet.

Von dpa