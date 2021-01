Das Verfahren hatte eigentlich an diesem Montag fortgesetzt werden sollen. In ihm müssen sich mutmaßliche Mafiosi der derzeit mächtigsten Mafia-Gruppe der Welt, der 'Ndrangheta, wegen Kokainhandels in großem Stil verantworten. Insgesamt sind 14 Männer angeklagt.

In dem Verfahren geht es unter anderem um den Handel mit insgesamt 680 Kilogramm Kokain. Das Gericht hat für den Prozess 90 Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess findet aus Sicherheitsgründen nicht in Duisburg, sondern im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts statt.

Der Prozess hatte wegen der Corona-Pandemie bereits mehrfach eine Zwangspause einlegen müssen. Ein Verteidiger in dem Verfahren war nach einer Covid-19-Erkrankung sogar gestorben.