Nach Leichenfund läuft DNA-Spuren-Auswertung vom Tatort

Winterberg (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines getöteten 65-Jährigen in seiner Wohnung in Winterberg im Sauerland werten Polizei und Staatsanwaltschaft DNA-Spuren vom Tatort aus. Der Tote war am Mittwoch gefunden worden, kurz nachdem die Polizei zu einer Einbruchsermittlung in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt war. Es gebe in dem Fall bereits eine heiße Spur zu einem Beschuldigten, jedoch noch keinen dringenden Tatverdacht, sagte Klaus Neulken von der Arnsberger Staatsanwaltschaft am Montag. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an.

Von dpa