Paderborn: Duell der Bundesligaabsteiger ohne Schallenberg

Paderborn (dpa/lnw) - Nach zwei Siegen zum Jahresausklang will der SC Paderborn im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga seine kleine Serie fortsetzen. «Wir dürfen in dieser Liga nicht nachlassen und müssen sofort wieder in Fahrt kommen», sagte Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel der beiden Bundesligaabsteiger bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr). Personell wird es bei den Ostwestfalen zumindest eine Änderung geben, denn Ron Schallenberg fehlt gesperrt. Für ihn könnte Maximilian Thalhammer in die Startformation rücken. Ersatztorhüter Jannik Huth steht nach Verletzung erstmals wieder im Kader.

Von dpa