Wölfe kommen häufiger nach NRW: «Entwicklung dynamisch»

Durchwandernde Wölfe seien nicht mehr nur aus dem Osten und Bundesländern wie Brandenburg und Niedersachsen, sondern erstmals auch aus dem Süden, der Alpenregion, registriert worden. Außerdem habe es im Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe der rheinland-pfälzischen Landesgrenze erstmals wieder ein Rudel mit Wolfsjungen gegeben. Kurz vor Weihnachten wurde auch in einem weiteren Wolfsgebiet bei Wesel am Niederrhein ein Jungtier mit seinen mutmaßlichen Eltern fotografiert. Vier ausgewiesene Wolfsgebiete gibt es inzwischen in NRW.

Die langsame Zunahme der Wolfspopulation sorgt für Kritik von Schafhaltern und Bauernvertretern bis hin zur Forderung nach dem Abschuss der besonders aktiven Wölfin im Weseler Wolfsgebiet.