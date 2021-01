Lüdenscheid (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Lüdenscheid am Samstagabend mehrere Schüsse auf einen Zug abgegeben. Die Passagiere und das Zugpersonal seien aber nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Die Zahl der Schüsse sei noch unklar.

Von dpa