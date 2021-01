Schalke-Coach Gross will «in erster Linie loben»

Berlin (dpa) - Der neue Schalke-Trainer Christian Gross will bei seiner Rettungsmission nicht nur mit harter Hand regieren. «Ich bin in der Sache hart, aber ich weiß, was es braucht hier im Abstiegskampf. Ich muss zusprechen, sie unterstützen und natürlich in erster Linie loben», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor der Partie bei Hertha BSC am Samstag dem TV-Sender Sky. Der 66-Jährige ist in dieser Saison bereits der vierte Verantwortliche auf der Bank des Tabellenletzten.

