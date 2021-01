Hunde rennen in Panik vor Böllern auf Autobahn

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Aus Angst vor Silvesterknallern haben zwei Hunde in Bergisch Gladbach das Weite gesucht und sind auf der Autobahn 4 herumgeirrt. Mehrere besorgte Autofahrer riefen deshalb am frühen Neujahrsmorgen die Polizei an. Wenig später gelang es, die Beagle «Lotte» und «Emma» einzufangen. Sie seien in Panik kreuz und quer über die Fahrstreifen gelaufen und am Ende ihrer Kräfte, aber unverletzt gewesen, teilte die Kölner Autobahnpolizei am Freitag mit.

Von dpa