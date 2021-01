Tourismus-Situation in Winterberg bleibt angespannt

Winterberg (dpa/lnw) - Der Ansturm von Tagestouristen auf das verschneite Winterberg im Sauerland hat auch über Neujahr angehalten. «Gut besucht» sei der Ort gewesen, sagte eine Stadtsprecherin am 1. Januar. «Wir hätten uns gewünscht, dass die Menschen zu Hause bleiben», sagte Rabea Kappen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur - «aber es klappt nicht». Zwar sei der Ansturm an Silvester nicht so hoch gewesen, und auch am Freitag sei es nicht so voll wie vor einer Woche gewesen. Aber dennoch waren die Straßen auf dem Weg nach Winterberg und in dem Wintersportort wieder verstopft.

Von dpa