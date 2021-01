Gruppe wütet in Dortmund gegen Einsatzkräfte

Dortmund (dpa) - Menschen aus einer rund 50-köpfigen Gruppe haben in der Silvesternacht in Dortmund gegen Einsatzkräfte gewütet und zum Teil Schäden angerichtet. Die Personen hatten sich entgegen der Appelle der Behörden in einem Viertel im Stadtteil Clarenberg versammelt, dabei waren offenbar mehrere Kleingruppen zusammengekommen, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.

Von dpa