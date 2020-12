Neuhaus vertraut Arminia-Profis: Keine Regeln für Silvester

Bielefeld (dpa/lnw) - Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus will seinen Fußball-Profis keine Verhaltensregeln für die Silvesternacht vorgeben. «Von mir gibt es keine Maßgaben an das Team, ich vertraue den Jungs zu tausend Prozent, dass keine Feiern stattfinden werden», sagte Neuhaus am Donnerstag. Es sei normal, mal nicht um Mitternacht im Bett zu liegen, «aber ansonsten ist das für mich ein Abend wie jeder andere.»

Von dpa