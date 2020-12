Jahreswechsel in Corona-Zeit: «Für Silvesterspaß kein Raum»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch der letzte Tag des Corona-Jahres 2020 steht im Zeichen der Pandemie. An Silvester sind in diesem Jahr Partys verboten, in manchen Orten in Nordrhein-Westfalen gibt es zusätzliche Ausgangsbeschränkungen in der Nacht - und auch Raketen und Böller dürften viel seltener zischen und knallen also sonst zu einem Jahreswechsel. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte am Mittwoch die Menschen eindringlich dazu auf, am Donnerstag zu Hause zu bleiben und auf keinen Fall Partys zu feiern. «Wer die Regeln bricht, wird staatliche Sanktionen spüren. Es geht um Leben und Tod, da ist für Silvesterspaß kein Raum.»

Von dpa