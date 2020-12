Vogts zu Rose: «Gibt es besseren Club als Gladbach?»

Mönchengladbach (dpa) - Club-Legende Berti Vogts hat Trainer Marco Rose zum Verbleib beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach geraten. «Rose kennt das Potenzial des Clubs. Und er weiß, dass das Präsidium und der Manager einen Trainer immer stützen. Das ist ein großes Plus für ihn. In Gladbach kann ein Trainer in Ruhe arbeiten, auch wenn es mal nicht optimal läuft», schrieb Vogts, der am Mittwoch 74 Jahre alt wurde, in einer Kolumne für die «Rheinische Post» (Donnerstag).

Von dpa