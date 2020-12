Leiche aus dem Rhein trug auffällige Tätowierung

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei bittet bei der Identifizierung einer am Rheinufer in Köln angespülten Leiche um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Körper eines unbekannten Mannes war am 13. Dezember von einem Spaziergänger entdeckt worden. Neben zwei Narben auf dem Brustkorb trug der Tote eine auffällige Tätowierung des Buchstabens «A» auf dem linken Unterarm, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Todesursache sei bislang ungeklärt. Die Leiche habe bereits längere Zeit im Wasser gelegen. Das Alter des Toten wird auf 20 bis 40 Jahre geschätzt. Eine Rekonstruktion zeigt ihn mit Halbglatze und Drei-Tage-Bart.

Von dpa