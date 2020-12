Polizei: Bewerber-Rekord für Kommissar-Ausbildung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Ausbildung zum Polizei-Kommissar ab dem kommenden September gibt es in Nordrhein-Westfalen 11 846 Bewerber. «Das ist der absolute Rekord. So viele Bewerber hatten wir noch nie», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Der Frauen-Anteil liegt den Angaben weiter bei knapp 35 Prozent. Die Zahl der Bewerber insgesamt stieg im Vergleich zum bisherigen Höchstwert für die Ausbildung in diesem Jahr um 441.

Von dpa