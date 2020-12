Gericht: Hundeschulen bleiben wegen Corona geschlossen

Münster (dpa/lnw) - Hundeschulen müssen in der Corona-Krise geschlossen bleiben. Einzel- oder Gruppenausbildung darf nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen weiterhin nicht stattfinden. Das teilte das Gericht am Mittwoch in Münster mit. Die Betreiberin einer Schule aus Marl hatte beantragt, dass die Coronaschutzverordnung vorläufig aus Kraft gesetzt wird, wenn es um das Verbot von Präsenzveranstaltungen von außerschulischen Bildungsangeboten geht. Dem schloss sich das OVG in einem Eilverfahren aber nicht an, die Regel sei voraussichtlich rechtmäßig. Der Beschluss ist nicht anfechtbar (Az.: 13 B 1787/20.NE).

Von dpa