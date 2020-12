Polizei: Finanzanalyse-Software für eine halbe Million Euro

Düsseldorf (dpa/lnw) - Um illegale Geldströme aufzuspüren, hat die nordrhein-westfälische Polizei für eine halbe Million Euro eine spezielle Finanzanalyse-Software gekauft. Das neue Programm solle jedem Finanzermittler zur Verfügung stehen, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch. «Wir gehen hier einen weiteren wichtigen Schritt des Ansatzes ,Follow the Money‘ (Folge dem Geld), um Kriminellen das wegzunehmen, was ihnen am meisten am Herzen liegt: ihr ergaunertes Geld.» Das Programm helfe auch bei den aktuellen Ermittlungen wegen des Betrugs mit Corona-Soforthilfeanträgen.

Von dpa