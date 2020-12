«Die Bürgermeister und Räte müssen sich klarwerden, wo ihre Innenstädte in den kommenden zwei Jahren stehen sollen», erklärte die Ministerin. «Man wird sehr eng mit den Eigentümern und Geschäftsinhabern zusammenarbeiten müssen.» Sie selbst sei im Gespräch mit Anbietern wie Aldi, Edeka, Rewe und Co. «Die haben bereits zugesagt, am Innenstadtgipfel teilzunehmen. Sie drängen zudem wieder in die Zentren. Die Zeiten der grünen Wiese sind vorbei.»

Anfang Dezember hatte die Landesregierung eine Umfrage veröffentlicht, wonach Städte und Gemeinden in NRW in den nächsten zehn Jahren mit massiven Veränderungen in ihren Innenstädten rechnen. Der Einzelhandel werde in den Stadtzentren im kommenden Jahrzehnt seine herausragende Bedeutung verlieren. Dagegen würden die Gastronomie, medizinische Angebote, aber auch Freizeit-, Kultur-und Tourismusangebote sowie Dienstleistungen dort künftig eine viel größere Rolle spielen. An der Kommunalumfrage hatten sich knapp 70 Prozent der 396 Städte und Gemeinden in NRW beteiligt.