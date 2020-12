Winterberg beschließt Maßnahmenpaket

Winterberg (dpa/lnw) - Mit einem «massiven Maßnahmenpaket» will die Stadt Winterberg im Sauerland den wiederholten Ansturm von Tagesausflüglern in den Griff bekommen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, sind etwa eine personelle Verstärkung des Ordnungsamtes, eine deutliche Erhöhung der polizeilichen Einsatzkräfte sowie der Einsatz von Sicherheitsdiensten geplant. Die Maskenpflicht werde auf weitere Gebiete im Stadtgebiet ausgeweitet. Außerdem sollen die Parkflächen erheblich eingeschränkt werden.

Von dpa