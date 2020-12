Düren (dpa/lnw) - Eine Frau soll in Düren mit ihrem Auto einen Kinderwagen leicht erfasst haben und danach einfach weitergefahren sein. Das Kind in dem beschädigten Kinderwagen sei bei dem Vorfall nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Identität der Fahrerin am Steuer des roten Autos war zunächst unklar.

Von dpa