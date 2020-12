Reul: Mehr Polizisten als im Vorjahr an Silvester im Einsatz

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind nach Worten von Innenminister Herbert Reul (CDU) an Silvester etwas mehr Polizisten im Einsatz als vor einem Jahr. Zum Jahreswechsel würden mehr als 4800 Polizisten für Sicherheit sorgen, sagte Reul am Dienstag in Düsseldorf. Ein Teil der Kräfte würde an «taktischen Standorten» im Land verteilt und könne bei Bedarf von den Behörden angefordert werden. Das biete die Chance, dass die Polizei «effektiv auf schnelle Lageentwicklungen reagieren kann», sagte der Minister.

Von dpa