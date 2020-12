Innenministerium: 1600 Strafanzeigen gegen Clans seit 2019

Allgemein ist die Lage in Sachen Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen aus Sicht des Ministeriums alarmierend. Das Phänomen sei «größer und gefährlicher» als bislang bekannt, hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) im August gesagt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird unter anderem mit massiven Polizeieinsätzen gegen Kriminalität in türkisch-arabischstämmigen Großfamilien vorgegangen, mit großen Razzien gegen illegales Glücksspiel etwa.