Drifter-Treffen: 29 Einsätze am Sonntag und Montag

Winterberg (dpa/lnw) - Das durch Ausflügler verursachte Verkehrschaos in Winterberg hat die Drifter-Szene nicht davon abgehalten, sich erneut zu riskanten Schleuderfahrten zu verabreden. Am Montagabend zählte die Polizei allein 17 entsprechende Einsätze in dem Wintersportort. Die Beamten hätten zahlreiche Platzverweise erteilt, teilte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises mit. Drei Verwarngelder seien erhoben und fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben worden. Beim Driften geht es darum, bei einer Kurvenfahrt das Fahrzeugheck kontrolliert ausbrechen zu lassen.