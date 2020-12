Traktoren blockieren Aldi-Lager in Greven

Greven (dpa/lnw) - Zahlreiche Landwirte blockieren seit Montagabend mit ihren Traktoren ein Aldi-Lager in Greven (Kreis Steinfurt), um gegen die Preispolitik des Discounters zu protestieren. «Der Protest begann am Montag gegen 19.30 Uhr mit rund 50 Traktoren vor dem Lager», sagte ein Sprecher der Polizei. Am Dienstagnachmittag dauerte die Blockade noch an. «Aber alles ruhig und friedlich, ein Ende ist bislang nicht abzusehen», so die Polizei weiter.

Von dpa