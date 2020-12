Laschet bittet Opfer der Kölner Silvesternacht um Verzeihung

Köln (dpa) - Fünf Jahre nach den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet die Opfer um Verzeihung gebeten. Die Frauen seien vom Staat im Stich gelassen worden, sagte der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für den «Kölner Stadt-Anzeiger» (Dienstag-Ausgabe). Es sei «unsere Pflicht», die Opfer um Verzeihung zu bitten, dass der Staat sie in jener Nacht nicht beschützt hat - egal wer damals politisch Verantwortung trug», schreibt Laschet demnach.

Von dpa