Kein Führerschein, Kennzeichen geklaut: Mann entkommt

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Mit einer halsbrecherischen Fahrt hat ein 19 Jahre alter Autofahrer in Sankt Augustin vergeblich versucht, der Polizei zu entkommen. Wie die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Montag mitteilte, war sie in der Nacht wegen eines Autorennens alarmiert worden. Die Beamten wollten den Raser stoppen und stellten ihren Dienstwagen quer. Der Mann aber fuhr über den Bürgersteig und raste dann zeitweise mit mehr als 100 Stundenkilometern weiter. Zudem beschädigte er ein geparktes Auto und donnerte gegen Bordsteinkanten.

Von dpa