1. FC Köln betraut Lukas Berg mit Aehlig-Nachfolge

«Lukas hat sich mit verschiedenen Projekten, die er bei uns verantwortet hat, einen ausgezeichneten Ruf am Geißbockheim erarbeitet. Wir haben sehr gute Gespräche mit ihm geführt und sind überzeugt davon, dass er in die Rolle hineinwachsen wird, kommentierte Sportchef Horst Heldt. Berg geht die neue Aufgabe nach eigener Aussage «voller Motivation» an: «Mich an der Seite von Horst Heldt zu entwickeln, ist eine großartige Gelegenheit, um von jemandem zu lernen, der jahrelange Erfahrung im Profi-Bereich hat.»