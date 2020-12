NRW-Wetter bleibt winterlich: Im Bergland Neuschnee möglich

Am Montagmorgen lagen an der DWD-Wetterstation auf dem Kahlen Asten (Hochsauerlandkreis) in 839 Metern Höhe 23 Zentimeter Schnee. In Bad Berleburg-Stünzel (Kreis Siegen-Wittgenstein, 610 Meter) waren es 15 Zentimeter. Auch in den Höhenlagen der Eifel blieb der Schnee liegen. So wurden in Hellenthal-Udenbreth (650 Meter) 14 Zentimeter gemessen, in Dahlem-Schmidtheim (573 Meter) 3 Zentimeter. Beide Orte liegen im Kreis Euskirchen.