Laumann ruft zu Impfungen auf

Düsseldorf - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Menschen in Nordrhein-Westfalen eindringlich dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der Impfstoff sei die einzige Möglichkeit, «dieses verdammte Virus» so im Zaum zu halten, «dass wir vielleicht so im Herbst nächsten Jahres wieder leben können, wie wir gelebt haben», sagte Laumann am Montag im Hörfunksender WDR 2. «Ich finde keine Argumente, die dagegen sprechen, sich mit dem Impfstoff in der jetzigen Situation impfen zu lassen.»

Von dpa