Brand in ehemaligem Schlachthof in Bonn

Bonn (dpa/lnw) - In einem ehemaligen Schlachthof in Bonn hat es gebrannt. Drei Männer seien gerettet worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Am Sonntagabend war es in dem leerstehenden Gebäude zu einem Kellerbrand gekommen. Die 65 Einsatzkräfte hätten drei Männer aus dem Obergeschoss in Sicherheit gebracht. Sie seien unverletzt geblieben. Laut einem Sprecher der Feuerwehr gibt es Hinweise, dass es sich bei den drei Männern um Wohnungslose handelt. Die Brandursache sei noch unklar und werde von der Kriminalpolizei ermittelt.