Zwei Tote und vier Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Kleve

Straelen (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Kreis Kleve am Niederrhein zwei Menschen tödlich und vier weitere schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag in Straelen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 41 Jahre alter Fahrer aus bisher nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto kollidiert, in dem fünf Menschen saßen. Darunter waren ein 75-Jähriger und eine 47-Jährige, die bei dem Unfall tödliche Verletzungen erlitten.

Von dpa