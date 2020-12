Ennepetal (dpa/lnw) - Ein Adventskranz hat einen Brand in einer Wohnung in Ennepetal im Ruhrgebiet ausgelöst. Ein Bewohner verletzte sich bei den Löscharbeiten, wie die Feuerwehr am Freitagnachmittag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann, der sich Verbrennungen an Händen und im Gesicht sowie eine Rauchgasvergiftung zuzog, in ein Krankenhaus.

Von dpa