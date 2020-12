16 Patienten bei Brand in Klinik leicht verletzt

Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Klinik in Oberhausen sind 16 Menschen leicht verletzt worden. Die Patienten erlitten bei dem Feuer am Donnerstagabend eine Rauchgasvergiftung und mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor war ein Patientenzimmer in Flammen aufgegangen, konnte aber von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Pflegekräfte brachten die Menschen auf der Station in Sicherheit und verhinderten somit Schlimmeres. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Von dpa