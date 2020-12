Laschet sendet Weihnachtsgrüße an Einsatzkräfte im Ausland

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Festtagsgrüße an Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen im Ausland verschickt. Es geht dabei um Soldatinnen und Soldaten sowie Polizistinnen und Polizisten aus NRW, die sich derzeit im Auslandseinsatz befinden. Damit leisteten sie «einen wichtigen Beitrag für Frieden und Sicherheit in einer Zeit, die mehr denn je das gute Miteinander und globale Partnerschaft braucht», schrieb Laschet nach Angaben der Landesregierung vom Donnerstag. «Zugleich sind Sie damit ein unverzichtbares Aushängeschild für Deutschland und Nordrhein-Westfalen in der ganzen Welt», versicherte er den Einsatzkräften.