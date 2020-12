Köln (dpa) - Die Katholische Hochschulgemeinde in Köln hat sich «bestürzt und fassungslos» über den anhaltenden Konflikt mit dem Erzbistum Köln geäußert. «Dass Sie uns ohne irgendeine Stellungnahme in unsere privaten Weihnachtsfeste gehen lassen, finden wir unglaublich», schrieb die Pastoralreferentin Martina Schäfer-Jacquemain an das Erzbistum.

Von dpa