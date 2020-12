Auto ohne Licht gerät in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Viersen (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Viersen sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Eine 79 Jahre alte Frau, die Zeugenaussagen zufolge am späten Nachmittag ohne Licht unterwegs war, geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto stieß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-jährigen Mannes aus Viersen zusammen. Die 79-Jährige aus Willich wurde schwer verletzt, der 60-Jährige leicht. Beide kamen in ein Krankenhaus. Warum die Autofahrerin von ihrer Fahrbahn abkam, war noch unklar.

