Watzke: Kein Transferwinter bei Borussia Dortmund

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund plant keine größeren Transfers in der am 2. Januar beginnenden Winter-Wechselperiode. «Wir befinden uns inmitten der Corona-Pandemie mit den daraus resultierenden Einnahmeausfällen über einen langen Zeitraum hinweg. Der kommende Transferwinter wird als solcher bei uns vor diesem Hintergrund kaum stattfinden», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Mittwoch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Dortmunder gehen in der Fußball-Bundesliga nach einer bislang durchwachsenen Saison nur als Fünfter ins neue Jahr.

Von dpa