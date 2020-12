S-Bahn prallt mit Einkaufswagen zusammen

Essen (dpa/lnw) - Eine S-Bahn ist in Essen mit einem Einkaufswagen zusammengeprallt. Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch das Gefährt und einige Schottersteine auf die Schienen gelegt, wie die Bundespolizei Dortmund mitteilte. Eine S-Bahn vom Essener Hauptbahnhof nach Köln-Nippes stieß wenig später mit dem Einkaufswagen zusammen. Der Fahrer musste eine Schnellbremsung machen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und sucht nach Zeugen für die Tat.

Von dpa