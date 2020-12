Tötungsversuch: Mann soll Frau mit Hammer geschlagen haben

Bielefeld (dpa/lnw) - In Bielefeld soll ein 60-Jähriger versucht haben, seine Ex-Partnerin mit einem Hammer zu töten und dann anzuzünden. Die 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Er soll sie den bisherigen Ermittlungen zufolge am Dienstagabend auf einem Firmengelände angegriffen haben. Dann soll er sie mit einer Flüssigkeit übergossen haben, die er anzünden wollte. Ein auftauchender Zeuge habe ihn davon abhalten können. Der Tatverdächtige flüchtete schließlich zu Fuß, konnte aber in der Nähe festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zum Motiv dauerten an, hieß es weiter. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von dpa