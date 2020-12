Statistik: Über 900 Babys werden an Weihnachten geboren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Durchschnitt der vergangenen zwanzig Jahre sind in Nordrhein-Westfalen zwischen Heiligabend und dem 26. Dezember jährlich mehr als 900 Kinder an Weihnachten geboren worden. Aktuell können etwa 100 000 Menschen in NRW an einem der drei Tage gleichzeitig Weihnachten und ihren Geburtstag feiern. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit.

Von dpa