Dortmunder Pokalsieg: Hummels und Hazard angeschlagen raus

Braunschweig (dpa) - Borussia Dortmund hat nach dem letzten Spiel des Jahres zwei weitere angeschlagene Spieler zu beklagen. Mats Hummels musste beim 2:0 (1:0)-Sieg im DFB-Pokal beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig bereits in der Halbzeit wegen muskulärer Probleme in der Kabine bleiben. Der eingewechselte Thorgan Hazard klagte kurz vor Schluss ebenfalls über muskuläre Probleme und verließ nach dem Treffer zum 2:0 durch Jadon Sancho in der Nachspielzeit den Platz, obwohl die Partie noch nicht beendet war. «Es war das zehnte Spiel in 31 Tagen. Man merkt, dass es ein sehr langes Jahr und ein harter Dezember waren», sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic. Über die Schwere der Verletzungen konnt er noch keine Auskunft geben.

Von dpa