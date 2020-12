Loveparade: Land legt zweiten Hilfsfonds für Opfer auf

Düsseldorf/Duisburg (dpa/lnw) - Die Hinterbliebenen und Verletzten der Loveparade-Katastrophe erhalten zehn Jahre nach dem Unglück weitere finanzielle Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, hat die Landesregierung auf der Grundlage eines Landtagsbeschlusses einen zweiten Hilfsfonds in Höhe von fünf Millionen Euro aufgelegt. Die Anspruchsberechtigten würden derzeit von Ministerpräsident Armin Laschet persönlich angeschrieben und über das Hilfsprogramm informiert. Am Rande der Technoparade waren am 24. Juli 2010 in einem Gedränge am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände 21 Menschen zu Tode gedrückt worden. Mehr als 650 wurden verletzt.

Von dpa