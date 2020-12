Brutaler Überfall auf 18-Jährigen wegen Drogengeschäften

Zeugen hatten den Überfall am Montagabend beobachtet und die Polizei alarmiert. Eine Streife stoppte den Transporter schließlich eine knappe halbe Stunde später in Bielefeld. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus, verließ es aber trotz schwerer Verletzungen noch in der Nacht. Die sechs Tatverdächtigen sind im Alter von 18 bis 23 Jahren. Sie machten keine Angaben zu dem Überfall.

Sowohl das Opfer als auch die Festgenommenen seien bereits mit Drogendelikten aufgefallen, einige sind wegen Gewalttätigkeiten vorbestraft. Die Polizei geht davon aus, dass Drogengeschäfte in direktem Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen. Sie sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.