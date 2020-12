Metro verkauft große Teile der IT-Sparte an Wipro

Düsseldorf (dpa) - Der Großhandelskonzern Metro verkauft große Teile seiner IT-Sparte an den indischen IT-Dienstleister Wipro. Mehr als 1300 Mitarbeiter in Deutschland, Rumänien und Indien werden im Zuge des Verkaufs zu Wipro wechseln, wie der Handelskonzern am Dienstag mitteilte. Wipro werde künftig als globaler Technologiepartner die IT-Verantwortung unter anderem für das Warenwirtschaftssystem und die komplette IT-Infrastruktur der Metro übernehmen. Die strategische Partnerschaft sei zunächst auf fünf Jahre angelegt, mit der Absicht sie um weitere vier Jahre zu verlängern.