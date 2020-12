Uni-Klinik Essen: Van Laack tauscht aussortierte Kittel aus

Essen (dpa/lnw) - Nachdem die Uni-Klinik Essen 40 000 vom Land gelieferte van Laack-Kittel aussortiert hat, tauscht das Textilunternehmen alle kostenfrei gegen ein anderes Modell aus. Van Laack-Chef Christian von Daniels hat sich nach Angaben des Unternehmens am Dienstag mit der Uni-Klinik darauf geeinigt, drei verschieden schwere Kitteloptionen anzubieten. Das gewählte Modell werde man «zeitnah als Ersatz an die Uniklinik Essen liefern», sagte eine van Laack-Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa