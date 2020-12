Krefeld Pinguine holen Eishockey-Nationalspieler Karsums

Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine haben den lettischen Eishockey-Nationalspieler Martins Karsums verpflichtet. Das teilte der Traditionsclub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Der 34 Jahre alte Flügelstürmer spielte in der vergangenen Saison in der russischen Top-Liga KHL für Spartak Moskau und führte Lettland beim Deutschland Cup im November in Krefeld als Kapitän an. Ob Karsums bereits am Mittwoch für die Pinguine in der DEL im Spiel gegen die Iserlohn Roosters aufläuft, ist noch nicht sicher.

Von dpa