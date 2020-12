Bonus für weitere 44 000 Stellen in der Pflege ausgezahlt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen bekommen in diesen Tagen weitere Beschäftigte in der Altenpflege eine Prämie wegen besonderer Belastungen in der Corona-Krise ausgezahlt. In der zweiten Auszahlungsrunde in diesem Jahr werde der Corona-Bonus für mehr als 44 000 Vollzeitkräfte überwiesen, teilten die gesetzlichen Pflegekassen am Dienstag mit. Die tatsächliche Zahl der Prämienempfänger sei erheblich höher, weil in Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten viele Teilzeitkräfte arbeiteten.

Von dpa